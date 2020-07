Mondkapjes verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam

Op verschillende plekken in Amsterdam en Rotterdam wordt het dragen van een mondkapje verplicht. Dat hebben de burgemeesters van de steden bekendgemaakt.

5 augustus

De mondkapjesplicht gaat woensdag in. Dan moet iedereen die 13 jaar of ouder is zo'n mondkapje dragen.

De regel geldt vooral op drukke plekken, waar het moeilijk is om genoeg afstand te houden. Zoals de Kalverstraat in Amsterdam en winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam.

Mensen die geen mondkapje op hebben, kunnen een boete krijgen.

Discussie

Er is al langer discussie over mondkapjes in Nederland en of ze nu wel of niet helpen. Vorige week maakten we daar deze video over: