75 jaar geleden: 226 gestolen kerkklokken gevonden

Een nazischip met 226 kerktorens zonk tijdens de oorlog naar de bodem van het IJsselmeer. De vuurtorenwachter van Urk zette het licht in zijn vuurtoren uit, precies toen de boot voorbij kwam. Hierdoor wist de schipper niet meer waar hij precies was, botste tegen een zandbank en zonk.

