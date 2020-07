Grote brand in Vlissingen na explosie in een flat

In een flat in Vlissingen is gisteravond na een explosie een grote brand uitgebroken. De bewoner waar de brand uitbrak is overleden. Vijf andere bewoners raakten gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis.

Rond 9 uur in de avond was er een harde knal, vertellen buurtbewoners aan Omroep Zeeland. Daarna brak de brand uit. Bewoners van 22 appartementen in de buurt moesten hun huis uit.

Op beelden hieronder zie je hoe de brandweer het vuur heeft geblust: