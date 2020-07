10.000 neppe merk-schoenen ontdekt en vernietigd

Er werd lange tijd onderzoek gedaan door een team van de Belastingdienst. Zij sporen fraudeurs op. Een man van 37 jaar is aangehouden. De onderzoekers denken dat hij al jaren nep-merkschoenen verkocht. Dat is verboden.

In de buurt van Alphen aan den Rijn zijn in drie loodsen en een zeecontainer meer dan 10.000 nagemaakte Nike-schoenen gevonden.

Nep-merkkleding lijkt net echt, maar is nagemaakt en daardoor veel goedkoper. Het kopen en verkopen van nagemaakte merkschoenen en kleding is strafbaar.

De neppe merk-schoenen worden vernietigd. Dat lijkt zonde, maar volgens de onderzoekers is het de enige manier om te zorgen dat de nep-spullen niet meer worden doorverkocht.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Nep-merkkleding wordt ook vaak via Instagram verkocht. Eerder maakten we daar deze video over: