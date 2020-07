Het Offerfeest is begonnen, wel kleiner dan normaal

Moslims in Nederland vieren de komende drie dagen het Offerfeest. Dat is samen met het Suikerfeest het belangrijkste feest in het islamitische geloof. Het feest begon vandaag na zonsopkomst. Veel moslims gaan dan naar de moskee om te bidden.

Tijdens het Offerfeest herdenken moslims een verhaal dat in de Koran staat, het heilige boek van het islamitische geloof. In dat verhaal wordt een schaap geslacht. Daarom wordt tijdens het Offerfeest vaak schaap of lam gegeten.

Door het corona-virus is het feest dit jaar anders dan normaal. In de moskee moet iedereen 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Op sommige plekken konden mensen buiten bidden. Ook kunnen mensen dit jaar het feest niet vieren met familie in het buitenland. Bij slachterijen is het normaal erg druk. Nu wordt afgeraden om met veel mensen tegelijk vlees te kopen. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam riep deze week mensen op om het feest alleen te vieren met hun eigen gezin.

Nodig geen mensen uit en ga niet bij mensen op bezoek. burgemeester Aboutaleb