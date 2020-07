Veel rook en metershoge vlammen bij autosloperij

Bij een autosloperij in Duiven is vanochtend een grote brand uitgebroken. De vlammen zijn tientallen meters hoog en er komt erg veel rook vrij bij de brand.

Giftig

Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Wel zitten er giftige stoffen in de rook. Mensen die in de buurt wonen wordt aangeraden om ramen en deuren dicht te houden.

De brandweer is hard bezig het vuur te blussen. Er zijn ook grote tankwagens vol met bluswater naar het gebied gebracht. In een filmpje op Twitter is te zien hoe een stapel met oude auto's in brand staat.