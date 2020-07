Verloren portemonnee na 15 jaar gevonden: 'Alles zat er nog in'

Simone uit het Drentse dorp Erica stond verbaasd te kijken toen ze gisteren een berichtje op Facebook kreeg. Haar portemonnee, die ze 15 jaar geleden in het kanaal had laten vallen, is teruggevonden.

Magneetvissers

De portemonnee is gevonden door magneetvissers die op vakantie waren in Drenthe. Er zaten nog allemaal pasjes en foto's in. De vissers zochten haar toen op op Facebook en vertelden haar over de vondst.