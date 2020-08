Zoektocht naar 15-jarige jongen bij strand van Monster

Vanochtend ging die zoektocht verder. Hulpverleners vliegen met een helikopter over zee om te kijken of ze de jongen zien. De politie zoekt door op en rondom het water.

Op het strand van Monster is een grote zoektocht bezig. Een jongen van 15 raakte daar gisteren vermist. Hij was met twee vrienden aan het zwemmen. De jongens zijn meegesleurd door de stroming.

Mui

De jongens kwamen waarschijnlijk in de problemen door een mui. Een mui is een geul in of tussen twee zandbanken, waar het zeewater doorheen stroomt. Als het eb of vloed wordt, gebeurt dat met veel kracht, en kan de stroming je meetrekken.

Als dat gebeurt, kun je je het beste laten meevoeren en vanaf de zijkant weer proberen richting het strand te zwemmen. Het lijkt erop dat de jongens dat hebben gedaan, maar dat het niet lukte om naar het strand te zwemmen.