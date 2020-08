Annemiek van Vleuten wint eerste wielerwedstrijd na corona-stop

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft de Strade Bianchi gewonnen. Dat is een grote wielerwedstrijd in Italië. Dit was de eerste grote wedstrijd die weer op de kalender stond sinds het uitbreken van het corona-virus.

Makkelijk was het niet. Het was meer dan 40 graden en het parcours was ontzettend stoffig. Het grootse deel van de de wedstrijd lag het groepje wielrenster met Annemiek op 5 minuten achterstand van de voorste.

Inhaalrace

Maar in de laatste 15 kilometer begon van Vleuten aan een inhaalrace en haalde ze steeds meer rensters in. En daardoor kwam ze alsnog als eerste over de finish.