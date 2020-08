Game Kaasje bijna één miljoen keer gedownload

Grote kans dat jij de afgelopen dagen het spel Kaasje hebt gedownload. YouTuber Koen heeft het spel bedacht en het is superpopulair. De app is al meer dan 900.000 keer gedownload!

Koen bedacht de game na een uitspraak van oud-voetbaltrainer Aad de Mos. Die zei vroeger tijdens het voetballen weleens tegen zijn vrienden 'Het is klaar, het is kaasje'. Daar bedoelde hij mee dat ze zeker gingen winnen.

Koen en zijn vrienden vinden die uitspraak zo grappig, dat ze hem regelmatig zelf gebruiken. En nu is er dus ook een spel dat zo heet. Koen heeft de app niet zelf gemaakt. Via een website kwam hij in contact met een jongen uit Marokko. Die heeft de app gebouwd.