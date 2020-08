Zeger is transgender en viert Pride thuis dit jaar

Deze week is er extra aandacht voor geweld tegen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT). Normaal gesproken wordt dat gevierd met veel feesten: Pride wordt dat genoemd. Dit jaar gaan de feesten niet door, maar veel LHBT'ers staan vandaag toch stil bij Pride.

Ook Zeger van 15 vindt het belangrijk dat Pride niet wordt vergeten. Hij is transgender. Hij is geboren in een meisjeslichaam, maar hij is een jongen. Zeger krijgt online veel haatreacties. Hij vindt dat erg vervelend en wil dat het stopt.