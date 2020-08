75 jaar geleden: de prinsessen mogen weer terug naar huis

Deze dag was 75 jaar geleden erg bijzonder voor de Nederlandse prinsesjes. Prinses Beatrix, Margriet en Irene zijn na een lange tijd weer terug in Nederland.

Gevlucht

Toen de oorlog begon was de koninklijke familie gevlucht naar het buitenland. In Nederland was het niet veilig genoeg voor ze. Koningin Wilhelmina woonde een paar jaar in Londen. Ook Bernhard, de vader van de prinsesjes, woonde daar een paar jaar.

De prinsesjes zelf woonden met hun moeder, Juliana, in Canada. Hun ouders gingen al eerder weer terug naar Nederland.

Aankomst

Op een oud filmpje is te zien hoe de prinsessen weer aankomen in Nederland en hoe ze het vliegtuig uitstappen. Hun ouders wachten aan de grond op hun dochters. Dat filmpje kan je kijken op de speciale bevrijdingssite van het Jeugdjournaal.