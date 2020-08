Lichaam van vermiste jongen van 15 gevonden

De jongen van 15 was vrijdag met twee vrienden aan het zwemmen toen ze in de problemen kwamen. Ze werden meegesleurd door de stroming. Ze probeerden daarna weer richting het strand te zwemmen, maar dat lukte niet. Twee jongens werden op tijd uit het water gered, maar de derde jongen raakte uit zicht.

Op het strand van Monster is het lichaam gevonden van een jongen die sinds vrijdagavond vermist was. Vrijwilligers en hulpdiensten hebben de afgelopen dagen naar hem gezocht. Wandelaars vonden vanmorgen vroeg zijn lichaam. De jongen is niet meer in leven.

Mui

De jongens kwamen waarschijnlijk in de problemen door een mui. Een mui is een geul in of tussen twee zandbanken, waar het zeewater doorheen stroomt. Als het eb of vloed wordt, gebeurt dat met veel kracht, en kan de stroming je meetrekken.

Als dat gebeurt, kun je je het beste laten meevoeren en vanaf de zijkant weer proberen richting het strand te zwemmen. Het lijkt erop dat de jongens dat hebben gedaan, maar dat het niet lukte om naar het strand te zwemmen.