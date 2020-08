Wijken strijden tegen elkaar bij groot straatvoetbaltoernooi

Kinderen in Vlissingen hoeven zich in de vakantie niet te vervelen. In hun stad is een groot voetbaltoernooi bezig. Teams uit 6 verschillende wijken uit Vlissingen strijden tegen elkaar op pleintjes en kunstgrasveldjes.

Bij het toernooi kun je niet alleen punten verdienen met voetbal, maar ook door je in te zetten voor je wijk. Zo krijg je bijvoorbeeld punten als je afval opruimt.

Politieagent

Om nog meer punten te verzamelen, zijn er speciale workshops. Zo komt een politieagent langs om te vertellen over zijn werk. Kinderen die daar bij zijn, krijgen extra punten.

Aan het eind van de zomer wordt duidelijk welke wijk het beste is.

