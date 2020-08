Ineens veel drukker bij bakker, groenteboer en slager

Heb jij de afgelopen maanden vaker een taartje van de bakker gegeten of iets bij de slager gekocht? Dit jaar is het een stuk drukker bij veel van dat soort winkels. Dat komt door de corona-crisis. Een onderzoeker zegt dat mensen daar nu vaker wat kopen, omdat zulke winkels zorgen voor 'genietmomentjes'.

Een groenteboer in de plaats Dongen zegt dat zijn klanten het ook heel fijn vinden dat niet iedereen in zijn winkel in de groenten en het fruit knijpt. Dat gebeurt volgens hem in de supermarkt wel.