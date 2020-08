Voor het eerst een vrouw in eerste mannenvoetbalteam

Het is nog nooit eerder gebeurd in het amateurvoetbal: een vrouw gaat meespelen in het eerste mannenelftal.

Het gaat om Ellen Fokkema van 19. Aankomend seizoen speelt zij mee bij het eerste elftal van de Friese club VV Foarút in Menaam. Dat elftal bestaat verder alleen maar uit mannen, net als de rest van de competitie. En Ellen is er erg blij mee.