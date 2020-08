Tom en Neel doen aan geocaching: 'mensen kijken je raar aan'

Het is zomer en de Jeugdjournaalbus rijdt door het land. Vandaag zijn we bij Tom van 12 en Neel van 8, zij doen sinds een week aan geocaching. Dat is een soort schatzoeken. Ook op deze zonnige dag gingen de stiefbroertjes weer op pad.

Wat is geocachen? Bij geocachen is het de bedoeling dat je 'caches' vindt. Dat zijn geheime kokertjes, bakjes, kistjes, potjes en kluizen. In een app kan je zien waar deze caches ongeveer liggen. In zo'n cache zit een papiertje waar je je naam op kan schrijven. Dat is het bewijs dat jij hem gevonden hebt. Over de hele wereld liggen zo'n 3 miljoen caches verspreid. Ze zijn allemaal verstopt door andere mensen die aan geocachen doen.

In Nederland liggen ongeveer 50.000 caches verstopt. Toch merken Tom en Neel dat niet iedereen geocachen kent.

Mensen kijken ons heel raar aan. Ze vragen zich af wat we nou bij die boomstam doen. Tom

In sommige caches liggen ook spullen. Die mag je meenemen en weer in een andere cache terugleggen. In de app kan je dan zien waar de spullen allemaal geweest zijn. Op die manier kan je mooie nieuwe plekken in de natuur ontdekken.