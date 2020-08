Isabel maakt zich zorgen over de baan van haar moeder

Door de Corona-crisis gaat het slecht met de luchtvaartmaatschappijen. Vliegtuigen staan aan de grond omdat er veel minder gevlogen wordt. Bij de KLM verdwijnen de komende tijd duizenden banen.

De moeder van Isabel werkt als hoofdstewardess bij KLM en weet niet of ze haar baan kan houden. Normaal gesproken vliegt ze de hele wereld over, maar de laatste maanden was ze opeens veel thuis. Isabel maakt zich af en toe zorgen over de baan van haar moeder.