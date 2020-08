Zwembad gaat voor straf dicht, net nu het hartstikke warm wordt

Een zwembad in het Zuid-Hollandse dorp Pernis gaat twee weken dicht, net nu het heel erg zonnig en warm wordt. Veel kinderen balen daarvan.

Stiekem zwemmen

Het zwembad besloot om dicht te gaan omdat er vaak nachtelijke zwemmers komen. Volwassenen en jongeren klimmen dan stiekem over het hek van het zwembad en nemen midden in de nacht een duik. De mensen van het zwembad zijn daar zo boos over, dat ze besloten het zwembad te sluiten.

Een aantal ouders is een actiegroep gestart om het zwembad weer open te krijgen. Zij vinden de reactie overdreven. Volgens hen moet het zwembad gewoon beter controleren en beveiligen.