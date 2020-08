Mulan niet in bios, maar direct op Disney+

Disneyfilm Mulan komt niet in de bioscoop. Dat heeft het bedrijf besloten. De peperdure film is vanaf september te zien op streamingdienst Disney+.

Mulan kostte zo'n 170 miljoen euro om te maken. De film gaat over een meisje dat doet alsof ze een mannelijke krijger is. Door mee te vechten in een oorlog, hoopt ze dat haar zieke vader niet hoeft te vechten.

In 1998 was Mulan al een succesvolle animatiefilm en nu is er ook een versie met echte mensen.