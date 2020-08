Mondkapje vanaf nu verplicht in Amsterdam en Rotterdam

Het ging de afgelopen dagen over bijna niets anders: mondkapjes. Op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam zijn ze vanaf vandaag verplicht. De burgemeesters van die steden hebben dat besloten, omdat ze bang zijn dat het corona-virus zich daar snel verspreidt.

Over de mondkapjes is veel gepraat omdat nog steeds niet duidelijk is of ze echt werken. Sommige buitenlandse onderzoekers zeggen van wel, maar het Nederlandse RIVM zegt van niet.

Boetes

Voorlopig worden geen boetes uitgedeeld. Mensen die geen kapje dragen, krijgen een waarschuwing. Ze moeten er een opzetten of zo snel mogelijk weg uit het winkelgebied.

In Amsterdam en Rotterdam zijn de afgelopen weken de meeste besmettingen gemeld.