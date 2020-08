Vanavond is er weer een persconferentie over corona

Premier Rutte en minister de Jonge geven vanavond weer een persconferentie over corona. Sinds een paar weken raken meer mensen in Nederland besmet. Deskundigen maken zich daar zorgen over.

Er wordt niet verwacht dat premier Rutte vanavond vertelt dat er nieuwe regels voor heel Nederland komen. Het zou wel kunnen dat de regels op sommige plekken strenger worden. In Amsterdam en Rotterdam is dat al zo. Daar moet iedereen van 13 jaar en ouder op drukke plekken een mondkapje op.

Corona-regels

Volgens gezondheidsdeskundigen houden veel mensen zich niet goed aan de corona-regels. Ze gaan vaker naar feestjes en barbecues en vergeten dan om afstand te houden en hun handen te wassen.