Hoe overleef je een hittegolf?

De komende dagen is ontzettend warm weer voorspeld. Waarschijnlijk wordt het de komende week elke dag boven de 30 graden. We hebben wat tips op een rijtje gezet zodat je de hittegolf koeltjes door kan komen.

1. Drink veel water en eet zoute dingen

Een van de belangrijkste dingen is om veel water te drinken. Het is slim om tenminste 2 liter per dag te drinken, ook al heb je geen dorst. Van een tekort aan water kan je hoofdpijn krijgen en duizelig worden.

Bijna net zo belangrijk is zout. Bij zweten verlies je daar veel van en je lichaam heeft zout nodig. Eet dus dingen met zout erin, zoals brood, kaas en soep.

2. Span je niet in

Probeer niet te veel te bewegen door bijvoorbeeld te sporten. Vooral niet op de warmste uren van de dag, dat is tussen 12:00 uur en 16:00 uur. Als je toch beweging wil, doe dat dan heel vroeg of 's avonds als de zon al onder is.

3. Bescherm je tegen de zon

Ga je naar buiten? Zorg dan dat je goed voorbereid bent. Smeer jezelf elke twee uur in met zonnebrand. Ook kan je een hoedje of een pet dragen om je hoofd te beschermen. Probeer als je buiten bent zoveel mogelijk in de schaduw te lopen.

4. Verkoel jezelf, ook binnen

Als je binnen bent is het handig om jezelf wat af te koelen met bijvoorbeeld een ventilator. Je kan er een bevroren fles water voor zetten om de lucht extra koud te maken. Draag ook koele en losse kleren. Laat je zwarte spijkerbroek bij deze hitte dus maar even in de kast liggen.

Jouw tips

