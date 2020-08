Flamingo's strijden om een namaak-ei

In Dierenpark Amersfoort zijn flamingo's aan het strijden om een namaak-ei. Het ei is er neergelegd door dierverzorgers. Zij hopen dat flamingo's dit ei zien en vervolgens zelf ook eieren gaan leggen, want dat hebben ze dit jaar nog niet gedaan.

Er zijn zo'n 100 flamingo's in de dierentuin en daar zijn tientallen koppeltjes bij. Meerdere koppels zijn geïnteresseerd in het nep-ei en proberen erop te broeden.