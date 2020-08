Volle stranden op superhete dag

Het is perfect weer om naar het strand te gaan. Dat denken heel veel mensen en daarom is het op sommige stranden erg druk. De burgemeester van het strand van Katwijk heeft gezegd dat je beter niet meer kunt komen, omdat het strand helemaal vol is.

Op weg naar het strand van Zandvoort staat file en bij de stranden van Noordwijk en Westland zijn alle parkeerplekken vol. Met de fiets naar het strand kan nog wel.

Door de corona-regels kunnen iets minder mensen dan normaal het strand op. Ook op het strand moet je genoeg afstand houden.

Amsterdam

In Amsterdam is het druk bij park Somerlust aan de Amstel. De gemeente heeft hekken neergezet. Als het te druk wordt, gaan de hekken dicht en mag je daar niet meer zwemmen.