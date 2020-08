Instagram komt met eigen versie van TikTok

Instagram heeft iets nieuws: Reels.Daarmee kun je korte filmpjes maken met effecten, liedjes en geluiden van andere Instagrammers. Komt het je bekend voor? Dat kan kloppen, want het lijkt behoorlijk veel op TikTok.

Met deze nieuwe functie hoopt Instagram dat de app populair blijft. En ze hopen waarschijnlijk ook gebruikers van TikTok naar Instagram te lokken. Er wordt gezegd dat Instagram duizenden euro's heeft beloofd aan bekende TikTokkers als ze overstappen naar Reels.

Stelen of slim?

Instagram deed zoiets al eerder bij Snapchat. Die app kwam als eerste met de verhaal-functie, waar je voor 24 uur een foto of filmpje kan delen. Instagram kopieerde dat. Met succes, want veel mensen delen nu hun stories op Instagram in plaats van op Snapchat.

Het is niet heel toevallig dat Instagram de nieuwe functie nu lanceert. De laatste tijd was TikTok veel in het nieuws, omdat president Trump de app wil verbieden in de Verenigde Staten. Daar maakten we eerder deze video over: