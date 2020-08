Zwembad dat voor straf dicht was, gaat toch weer open

Goed nieuws voor kinderen uit Pernis: het openluchtzwembad daar gaat toch weer open! Woensdag vertelden kinderen in het Jeugdjournaal dat ze heel erg baalden dat het bad dicht was.

Dat was zo, omdat daar vaak mensen 's nachts gingen zwemmen. Volwassenen en jongeren klommen stiekem over het hek en namen midden in de nacht een duik. De mensen van het zwembad waren daar zo boos over, dat ze besloten het zwembad te sluiten.

Warm

Maar omdat het de komende dagen heel erg warm is, heeft het zwembad zich bedacht. Vanaf vrijdag kunnen kinderen toch weer zwemmen.

Bekijk hier de video die we gisteren maakten over het gesloten zwembad: