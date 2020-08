Scholen willen duidelijkheid over ventilatie en corona

Onderwijsdeskundigen willen weten hoe belangrijk ventilatie is op scholen. Ze vragen zich af of het corona-virus zich makkelijker kan verspreiden, als scholen weinig frisse lucht binnen hebben. Ze vinden dat de regering dat uit moet zoeken.

Een ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de lucht in een ruimte automatisch ververst wordt. Op veel scholen zijn de ventilatiesystemen erg oud of werken ze niet goed. Als iemand in de klas dan corona heeft, blijven de virusdeeltjes lang in de lucht hangen. Gezonde mensen ademen die lucht in en kunnen dan ook ziek worden.

Ramen open zetten

In de zomer hoeven scholen het ventilatiesysteem niet te gebruiken. Dan kunnen ze gewoon de ramen opzetten en stroomt er genoeg frisse lucht naar binnen.

Maar als het kouder wordt, zijn de ramen vaak dicht. Daarom vinden de deskundigen dat snel duidelijk moet worden hoe belangrijk ventilatie is.

Scholen weer open

De eerste middelbare scholen gaan 17 augustus weer open. Vanaf die datum zullen leerlingen weer met z'n allen tegelijkertijd naar school gaan. De deskundigen hopen dat dan duidelijk is wat er moet gebeuren.