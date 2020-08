Premier Rutte geeft weer persconferentie: 'Corona is niet voorbij'

Iedereen in Nederland moet zich beter aan de corona-regels houden. Dat is de boodschap van premier Rutte en minister de Jonge. Ze maken zich zorgen nu weer meer Nederlanders besmet raken met het virus. Daarom was er een persconferentie en komen er nieuwe regels.

Sommige regels gelden voor heel Nederland. Maar er kunnen voortaan ook strengere regels komen voor een stad of provincie. Zo mogen burgemeesters straks beslissen of er wel of niet fans in het voetbalstadion mogen zitten.