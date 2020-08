Hitte: code oranje en grote drukte bij plassen en stranden

Veel mensen willen vandaag afkoelen en dat is te merken bij de stranden en plassen. Op sommige plekken is het zo druk dat niemand meer naar binnen mag. In Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland geldt zaterdag code oranje omdat het erg heet wordt.

Files

Naar veel stranden staan lange files. Gemeentes zeggen dat je niet meer moet komen. Op het strand kan iedereen nog wel genoeg afstand houden, maar op de parkeerplaatsen ontstaan problemen. Die zijn helemaal vol.

Parkeerplaatsen bij plassen worden soms afgesloten omdat het te druk is. Volwassenen kunnen dan niet genoeg afstand meer houden.

Dit weekend wordt het op veel plekken waarschijnlijk weer erg druk. Het wordt zaterdag en zondag superheet.