Code oranje vanwege hitte in het zuiden van Nederland

Het wordt vandaag weer tropisch warm in heel Nederland. In het zuiden wordt het zelfs zo heet, dat code oranje geldt.

De kans is dus vrij groot dat er een hittegolf komt. Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar warmer is dan 25 graden. Op drie van die dagen moet het zelfs 30 graden of warmer zijn. Wat vind jij van zo'n hittegolf? Lekker of niet te doen? Reageer op de stelling: