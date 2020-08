Kinderen rijden in peperdure sportwagens op het circuit

De Formule 1 in Zandvoort ging vanwege corona niet door, maar er rijden toch sportwagens over het circuit. Niet met Formule 1-coureurs, maar met kinderen achter het stuur!

Nathan rijdt in een Aston Martin

De kinderen mogen niet harder dan 60 rijden en er gaat een instructeur mee die alles goed in de gaten houdt. Gratis is het ook niet. Een ritje in zo'n sportwagen kost tussen de 165 en 195 euro.

Zo'n 70 kinderen maakten ritjes in Ferrari's, Aston Martins en Lamborghini's. Noortje reed ook mee, maar zij ging natuurlijk met de Jeugdjournaalbus!