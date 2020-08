Gewapende overval bij YouTuber Nikkie de Jager: 'een nachtmerrie'

YouTuber NikkieTutorials, die in het echt Nikkie de Jager heet, is thuis overvallen. Minimaal drie overvallers drongen gisteren haar huis in het Brabantse Uden binnen. De politie is op zoek naar de daders.

Nikkie en haar vriend werden bedreigd met een wapen. Daarna gingen de daders er met een onbekende buit vandoor. Op Instagram vertelt Nikkie dat ze enorm is geschrokken.