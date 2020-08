Rappers remixen K3 (en daar is K3 niet blij mee)

Het nummer valt op YouTube behoorlijk in de smaak, maar de mensen van K3 zijn minder enthousiast. De tekst van 3K is dan ook niet geschikt voor kleine kinderen.

Studio 100, het bedrijf van K3, heeft gevraagd of de rapper het nummer van YouTube wil halen. Dat is Gofast niet van plan. De rappers zeggen dat K3 gewoon een inspiratie is en dat ze er ook geen geld mee verdienen. In de video hoor je er meer over.