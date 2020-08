Vier zwemmers verdronken in zee

Bij de Nederlandse kust zijn zondag vier zwemmers omgekomen. Een zwemmer kwam om het leven in Wijk aan Zee, een in Zandvoort en de andere twee in Den Haag.

De mannen kwamen in de problemen door de wind en een sterke stroming. Langs vrijwel de hele kust van Zuid- en Noord-Holland werd de rode vlag gehesen. Dat betekent dat je echt niet moet gaan zwemmen. Ook was er een NL Alert verstuurd.