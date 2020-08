Nederlanders niet welkom in Finland, Estland en Litouwen

De landen Finland, Estland en Litouwen hebben reisbeperkingen ingesteld voor Nederlanders. Omdat er hier steeds meer corona-besmettingen zijn, willen ze geen Nederlanders meer toelaten.

Quarantaine

Het verbod is speciaal voor toeristen. Als een reis echt noodzakelijk is, dan mag het wel. Nederlanders moeten dan wel in quarantaine én verplicht een coronatest doen.

Toename

De laatste weken neemt het aantal corona-besmettingen in Nederland toe. De afgelopen dagen kwamen er ieder dag meer dan 485 bij. Het gaat vooral om jonge mensen die niet ernstig ziek worden.