Steeds meer kinderen spelen cricket: 'Het is geen kaksport'

Ken jij de sport cricket? De sport is niet zo bekend in Nederland, maar toch doen steeds meer kinderen het. Twee jaar geleden speelden nog 850 kinderen de sport, nu zijn dat er meer dan 1000.

Cricket is ontzettend populair in India, Groot-Brittannië en Australië. Volgens kenners is cricket zelfs de op één na populairste sport ter wereld, na voetbal.