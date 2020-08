Kinderen balen: de motor van hun bootje is gestolen

Ontzettend balen, want de kinderen hadden er lang voor gespaard. Omdat ze door corona niet op vakantie gaan, hadden ze veel zin om te varen.

Geen leuk weekend voor kinderen in Hoogeveen. Ze hadden met alle kinderen uit de straat een bootje gekocht, maar dit weekend was het bootje opeens spoorloos. Dieven hebben het bootje verplaatst en hebben de motor gestolen.

De motor van het bootje zat goed vast. Er zaten zelfs 4 sloten om! Dat het de dieven toch is gelukt, komt waarschijnlijk doordat ze het bootje hebben verplaatst. Op een rustige plek, waar niemand het kon horen, hebben ze de sloten doorgezaagd.

Gelukkig is er wel goed nieuws: het lijkt erop dat een sponsor de kinderen wil helpen. Je hoort er meer over in de video.