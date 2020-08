75 jaar geleden werd een nieuwe feestdag bedacht

Wil je meer weten over het nieuws uit de Tweede Wereldoorlog en over de bevrijding van Nederland? Op deze speciale site van het Jeugdjournaal lees je er alles over.

5 mei 1945 was een belangrijke dag aan het eind van de oorlog. Op die dag moesten alle Duitse soldaten in Nederland stoppen met vechten. De Duitsers hadden de capitulatie ondertekend. Dat is een lijst met afspraken waarmee ze zich overgaven.

Speciale uitzending

Afgelopen 4 mei maakten we een speciale uitzending over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. We deden toen alsof het 1945 was, vlak voor de bevrijding van Nederland: