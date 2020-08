Zwemwater wordt op steeds meer plekken slechter

Als je water met blauwalg binnenkrijgt, kun je er flink ziek van worden. De bacterie is namelijk giftig, en veroorzaakt huiduitslag, misselijkheid en diarree. Ook voor honden is de bacterie gevaarlijk.

Blauwalg is een bacterie die vooral in stilstaand water voorkomt. Het is iedere zomer een probleem, omdat blauwalg zich razendsnel verspreidt als het warm is.

Waterbeheerders houden zwemplekken goed in de gaten. Ze checken regelmatig of er geen blauwalg in het water zit. Op de website www.zwemwater.nl kun je zien waar blauwalg is ontdekt.

In een meertje of een zwembad?

Is er op jouw favoriete zwemplek blauwalg? Dan kun je daar beter niet gaan zwemmen. Als er geen andere plek in de natuur in de buurt is, is een zwembad misschien de enige andere optie. Daar hebben we een stelling over.