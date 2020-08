Politie ontdekt grootste cocaïne-fabriek van Nederland

De politie heeft een inval gedaan in een grote cocaïne-fabriek. De fabriek zat in een omgebouwde manege in Nijeveen. Het is de grootste cocaïne-fabriek die ooit in Nederland is ontdekt.

In het gebouw werd cocaïne uit het buitenland klaargemaakt voor gebruik. De mensen die er werkten, woonden er ook. Binnen werden bedden gevonden en kamers waarin ze hun vrije tijd konden doorbrengen.