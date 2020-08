Oproep: Wat wil jij weten van zanger Rolf Sanchez?

Zanger Rolf Sanchez is al bijna 10 jaar professioneel zanger, maar vorig jaar brak hij pas echt door. Hij deed toen mee aan het programma Beste Zangers en scoorde samen met Emma Heesters een enorme hit.

Sindsdien gaat het hard met de zanger die zowel in het Spaans als in het Nederlands zingt. Hij werkte onder andere samen met Tabitha en Boef, trad op in de Ziggo Dome en speelde een rol in de film Verliefd op Cuba.

Wij gaan binnenkort bij hem langs met jullie vragen.