Facebook en Instagram verbieden foto's en video's van Zwarte Piet

Facebook verbiedt vanaf vandaag foto's en plaatjes van Zwarte Piet op Facebook en Instagram. Dat doet het bedrijf omdat ze niet willen dat er op hun platform gediscrimineerd wordt. Zwarte Piet is voor veel mensen racistisch.

Het gaat dan om foto's of afbeeldingen waar een Zwarte Piet op staat die helemaal zwart geschminkt is. Mensen die op Insta of Facebook zulke plaatjes zien kunnen dat melden. Het bedrijf zal die dan verwijderen. Plaatjes en foto's van roetveegpieten of gekleurde pieten mogen nog wel.

Slavernij

De afgelopen jaren waren er veel demonstraties van mensen die niet willen dat pieten helemaal zwart zijn. Zwarte pieten doen de actievoerders denken aan de tijd van de slavernij.