Daan (11) kreeg anorexia in corona-tijd

Daan van 11 zat op freerunnen, taekwondo en sportte graag in de sportschool. Maar toen alles dicht moest door het corona-virus, ging het mis. Daan ging thuis extreem veel workout-video's doen, at supergezond en wilde veel afvallen. In het ziekenhuis werd duidelijk dat hij de eetstoornis anorexia had.

Als je anorexia hebt, denk je dat je te dik bent, terwijl dat niet zo is. Er zijn in Nederland zo'n 200.000 patiënten met een eetstoornis. Anorexia is daar één van. Het is een gevaarlijke ziekte, omdat het je dus laat geloven dat je te dik bent en je dwingt om steeds minder te eten.

In het ziekenhuis werd duidelijk dat het helemaal niet goed ging met het lichaam van Daan. Zijn nieren waren het zelfs al een beetje aan het opgeven. Meer kinderen Kinderarts Annemarie van Bellegem werkt in het Amsterdamse UMC-ziekenhuis. Zij heeft de afgelopen tijd meer kinderen behandeld, dan ze gewend is. En ze denkt dat dat te maken heeft met het corona-virus.

De corona-periode was een hele rare periode, waarbij alles anders was. Helaas hebben we gezien dat er meer kinderen zich hebben gemeld met eetstoornissen. kinderarts Annemarie van Bellegem

Inmiddels gaat het langzaam steeds beter met Daan. Hij moet nog steeds erg voorzichtig doen, een speciaal eet-plan volgen en mag niet te veel bewegen. Zijn ouders helpen hem daarbij. Door zijn verhaal te vertellen, hoopt Daan andere kinderen te kunnen helpen.

Ik voel me fitter en ik zit lekkerder in m'n vel. Ik ben niet meer duizelig als ik opsta en dat is wel fijn. Daan

Wil je meer weten over dit onderwerp? In onze serie #Uitgezocht legt Benjamin uit hoe gezond het lichaam van een superheld nou écht is: