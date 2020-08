75 jaar geleden: veel kinderen zitten in de gevangenis

75 jaar geleden zaten er in Nederland veel kinderen in de gevangenis. Niet omdat ze zelf iets verkeerd hadden gedaan, maar omdat hun ouders fout waren in de oorlog.

Gepest door bewakers

Ouders die de Duitsers hielpen werden gestraft en soms werden hun kinderen ook opgesloten. Die hadden erg zwaar. Ze kregen weinig te eten en werden gepest door bewakers. Sommigen moesten zelfs een grasveld maaien met hun tanden.

Hulp

Jeugdzorg was het hier niet mee eens. De organisatie probeerde kinderen uit de gevangeniskampen te halen en naar een betere plek brengen. Naar familie bijvoorbeeld. Of naar pleegouders en tehuizen.