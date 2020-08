Onrust in Den Haag door rellende jongeren

In Den Haag is de ME vannacht in actie gekomen tegen een groep jongeren die overlast veroorzaakten. De ME is een soort speciale politie die wordt ingezet bij rellen.

Tientallen jongeren staken vuurwerk af, vernielden dingen, gooiden eieren en stenen naar verkeer, en draaiden brandkranen open. De ME sloot een paar wegen af en probeerde het weer rustig te krijgen in de wijk. Ze hebben 4 mensen opgepakt.

De politie kan niet zeggen om hoeveel jongeren het in totaal ging. Ooggetuigen zeggen dat er wel 100 tot 150 overlastgevers waren.

Brandkranen op slot

Eerder deze week werden er ook al brandkranen opengedraaid in Den Haag. Dat wordt vaker gedaan als het heel warm weer is, maar het mag niet. Er wordt daardoor veel drinkwater verspild. Daarom heeft het waterbedrijf nu op 20 kranen een slot gezet.