Actiedag om geld op te halen voor Beiroet

Vandaag is de Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. De hele dag staat in het teken van zoveel mogelijk geld ophalen voor de mensen daar. Tot nu toe is al 5 miljoen euro opgehaald.

Wat is er gebeurd?

Een week geleden was er een mega-explosie in de haven van Beiroet, in Libanon. Daarbij kwamen zeker 220 mensen om het leven en duizenden mensen raakten gewond. De schade in de stad is groot. Zeker de helft van de huizen is beschadigd, waardoor veel mensen nu dakloos zijn.

De explosie werd veroorzaakt door een chemische stof. Die stof wordt gebruikt in kunstmest, maar ook in explosieven. Als er een klein vonkje bij komt, ontploft de stof.