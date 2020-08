Reddingsbrigade geeft les over zwemmen in zee

In Noordwijk kregen kinderen les over zwemmen in zee. Ze leerden onder andere wat je moet doen als je in een mui komt. Dat is handig, want de laatste tijd kwamen veel mensen in de problemen in het water.

Een mui is een geul in of tussen twee zandbanken, waar het zeewater doorheen stroomt. Als het eb of vloed wordt, gebeurt dat met veel kracht. Dan kan de stroming je meetrekken. Dat is erg gevaarlijk.