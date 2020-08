Panda-jong in Ouwehands is vernoemd naar Vincent van Gogh

De baby-panda in Ouwehands Dierenpark heeft eindelijk een naam! Op een website konden mensen stemmen op hun favoriet, en de winnaar is: Fan Xing.

De panda is vernoemd naar de beroemde Nederlandse schilder Vincent van Gogh. In het Chinees heet Van Gogh 'Fan Gao'. De 'Fan' in Fan Xing komt dus daar vandaan.

Fan Xing is ook vernoemd naar zijn of haar vader. Die heet Xing Ya. 'Xing' betekent ster in het Chinees. Het is een naam voor zowel meisjes als jongens, want het is nog niet duidelijk of Fan Xing een meisje of jongen is. De verzorgers zijn nog niet bij het jong in de buurt geweest.