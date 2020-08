Man bouwt mega-glijbaan in zijn achtertuin

Thomas uit het plaatsje Giessenburg komt de zomer wel door. Hij bouwde een mega-glijbaan in zijn achtertuin die uitkomt in een rivier!

De man kwam op het idee toen hij samen met zijn zoontje naar Bommetje XL keek. De glijbaan is 7 meter hoog en 11 meter lang. Je kunt er vanaf met een zwemband, of gewoon zelf. In de video zie je hoe dat gaat.